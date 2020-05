Südkorea meldet drei neue Corona-Fälle – alles importierte Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Montag drei neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten sei damit auf 10.804 angestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention am Dienstag mit.Damit wurde die geringste Anzahl der täglichen Neuinfektionen seit der Meldung des 31. Infektionsfalls am 18. Februar verzeichnet, der zu einer explosionsartigen Ausbreitung der Seuche im Land geführt hatte. Zudem wurden den 18. Tag in Folge weniger als 20 Neuinfektionen gemeldet.Bei allen drei Neuinfektionen handelt es sich um importierte Fälle. Zwei von ihnen wurden im Zuge der Kontrolle am Flughafen erfasst, ein weiterer in Incheon.In Seoul wurde den zweiten Tag in Folge keine Neuinfektion nachgewiesen.66 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher erholten sich insgesamt 9.283 Corona-Patienten.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um zwei auf 254. Die Sterberate beträgt 2,35 Prozent.Bisher wurden 640.237 Menschen in Südkorea auf das neuartige Coronavirus getestet. Bei 620.575 Personen fiel das Ergebnis negativ aus.