Wirtschaft Nahrungsmittel auf Platz eins unter per Paketdienst transportierten Waren

In Südkorea sind die Nahrungsmittel letztes Jahr am häufigsten per Paketdienst transportiert worden.



Das ergab ein Bericht, den der Paketzusteller CJ Logistics veröffentlichte.



Dem Bericht zufolge wurden 1,32 Milliarden Pakete im vergangenen Jahr durch die Firma zugestellt. Das heißt, dass jeder über 15-jährige Einwohner in Südkorea 29 Mal im Jahr den Paketdienst von CJ nutzte. Die Firma verfügte im vergangenen Jahr über einen Marktanteil von 47,2 Prozent. Das lässt vermuten, dass doppelt so viele Pakete im Land unterwegs waren.



Unter den Paketen machten die Nahrungsmittel mit 22 Prozent den größten Anteil aus. Dahinter folgten Kleidungsstücke mit 20 Prozent und Dinge für das Alltagsleben und die Gesundheit mit 18 Prozent.



Die beförderten Kleidungsstücke waren meistens in achromatischen Farben. Schwarz war die beliebteste Farbe mit 38 Prozent Anteil. Es folgten Weiß mit 15 Prozent und Grau mit neun Prozent.