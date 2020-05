US-Zeitung: Rückkehr von Kim Jong-un bestätigt Status Quo in festgefahrenen Verhandlungen

Photo : YONHAP News

Nach einer Prognose einer US-Zeitung werden die Denuklearisierungsgespräche zwischen Nordkorea und den USA bis zur US-Präsidentschaftswahl im November weiter steckenbleiben.Der Auftritt von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der Öffentlichkeit nach fast dreiwöchiger Abwesenheit bestätige den Status Quo in den ins Stocken geratenen Verhandlungen mit den USA, schrieb das „Wall Street Journal“ am Montag (Ortszeit).Kims Teilnahme an einer Veranstaltung am Freitag habe die Spekulationen über eine Umstrukturierung der Führerschaft beendet, die Pjöngjangs Vorgehensweise bei Gesprächen neu ausrichten könnte, hieß es.Die Zeitung ging davon aus, dass eine Veranstaltung zwischen Nordkorea und den USA möglich wäre, sollte der Wahlkampf zuungunsten von Präsident Donald Trump verlaufen.Der Zeitung zufolge erwarten Experten, dass die US-Präsidentenwahl ein Katalysator für die US-nordkoreanischen Verhandlungen werden könnte, sollte ein Wahlsieg von Joe Biden wahrscheinlich werden.Biden hatte gesagt, dass er die „persönliche Diplomatie“ mit Kim Jong-un, die Trump aufgenommen habe, nicht fortsetzen wolle.