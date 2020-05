2,83 Millionen bedürftige Haushalte erhalten Corona-Hilfe in bar

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat landesweit 2,83 Millionen Haushalten eine wegen der Corona-Pandemie beschlossene finanzielle Nothilfe in bar gezahlt.Wie das Innenministerium mitteilte, seien mit Stand von 18 Uhr am Montag 1,29 Billionen Won (1,05 Milliarden Dollar) in bar an ca. 2,83 Millionen Haushalte ausgezahlt worden. Das erfolgte als Teil der Corona-Soforthilfe für alle Haushalte.Die Barzahlung war für die Haushalte vorgesehen, die Sozialhilfe, eine Grundrente oder eine Behindertenrente erhalten und deshalb anscheinend dringend einer Hilfe bedurften. Die Zahlung an etwa 30.000 von den insgesamt 2,86 Millionen betroffenen Haushalten konnte wegen fehlender oder falscher Kontoinformationen nicht zustande kommen.Laut dem Ministerium werden die zuständigen Gebietskörperschaften nach der Identifizierung solcher Nutznießer bis Freitag die Auszahlung abschließen.Die restlichen Haushalte können ab dem 11. Mai einen Corona-Zuschuss beantragen, der in Form von Guthaben auf einer Kredit- oder Debitkarte, in Gutscheinen oder einer Prepaidkarte ausgezahlt wird.