Internationales Südkoreaner in Dubai an Covid-19 gestorben

Ein Südkoreaner ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben.



Der Mann in seinen Fünfzigern sei nach südkoreanischen Regierungsangaben in der Nacht zum heutigen Dienstag in einer Klinik in Dubai ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter eines in Dubai ansässigen südkoreanischen Bauunternehmens wurde seit dem 11. März in der Klinik stationär behandelt.



Er ist der zweite Südkoreaner, der im Ausland wegen der Corona-Erkrankung starb. Der erste Opfer war im März in Spanien gemeldet worden.