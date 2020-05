Politik Regierung reduziert Zahl der Krankenhausbetten für Seuchenbehandlung

Inmitten der drastisch geschrumpften Anzahl der täglich neuen Corona-Fälle hat die Regierung die Zahl der für die Seuchenbehandlung vorgesehenen Krankenhausbetten deutlich reduziert.



Das Hauptquartier für Katastrophenschutz teilte am Dienstag vor der Presse mit, bisher die Zahl solcher Betten in 17 zur Seuchenbehandlung vorgesehenen Krankenhäusern um 1.700 abgebaut zu haben.



Am 23. April erfolgte die Kürzung um etwa 500 Betten in neun Krankenhäusern und am 28. April eine weitere Reduzierung um 1.200.



Mit Stand von Montag stehen insgesamt 5.533 Betten in solchen Krankenhäusern zur Verfügung. Davon sind 4.649 Betten frei.



Vizegesundheitsminister Kim Kang-lip begründete den Schritt damit, dass die Situation um Covid-19 einigermaßen stabil geworden sei. Die Zahl der lokalen Infektionsfälle sei gesunken. Auch seien die Betriebslage und die Besetzung der Betten in den entsprechenden Krankenhäusern berücksichtigt worden.



Die Regierung wird nach eigenen Angaben am Mittwoch die Zuweisung von sieben Krankenhäusern zur Behandlung der Infektionskrankheit aufheben. Dann werde die Zahl

der Betten für die Infektionskrankheit um 1.725 auf 3.808 zurückgehen.