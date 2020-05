Präsident Moon gratuliert zum Kindertag mit spezieller Videobotschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und seine Gattin Kim Jung-sook haben mit einer speziellen Videobotschaft zum Kindertag gratuliert.In den letzten Jahren hatte der Staatschef am 5. Mai, dem Kindertag, eine Gruppe von Kindern zu seinem Sitz eingeladen. Dieses Jahr verzichtete er jedoch angesichts der sozialen Distanzierung inmitten der Corona-Pandemie darauf.Die Videobotschaft wurde in der Form eines Minecraft-Spiels produziert, ein Videospiel für Kinder zum Bauen einer virtuellen Welt mit Blöcken. Laut dem Präsidialamt können die Kinder geleitet von den Charakteren des Präsidentenpaars das Blaue Haus besichtigen. Auch kann man eine Pressekonferenz der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention und die Umsetzung von Maßnahmen zur Seucheneindämmung in der U-Bahn beobachten.Der Präsident und die First Lady sagen darin, dass Südkorea dank der Geduld der Kinder dabei sei, Covid-19 zu überwinden. Sie erinnern die Kinder daran, dass sich die Erwachsenen um die Bewältigung der neuen Seuche bemühen und bitten sie, gemeinsam noch eine Weile Anstrengungen zu unternehmen.Das Präsidialamt kündigte an, die diesmal gefertigte Minecraft-Karte des Blauen Hauses als Open Source freizugeben. Jeder Minecraft-Nutzer könne den virtuellen Raum des Präsidentensitzes erleben.Für die Kinder in der Welt werden englische Untertitel angeboten, für Hörgeschädigte geschlossene Untertitel.