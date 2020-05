Südkorea lockert Corona-Schutzmaßnahmen

Photo : YONHAP News

Südkorea lockert ab heute seine Corona-Schutzmaßnahmen.Angesichts der Einschätzung, dass die Situation um Covid-19 unter Kontrolle sei, gilt nun ein „Abstandsgebot im Alltagsleben“. In Südkorea wurden den 18. Tag in Folge weniger als 20 Neuinfektionen gemeldet, und die Anzahl fiel am Montag auf drei, den niedrigsten Stand seit dem 18. Februar.Trotzdem sind die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin gültig. Wer krank ist, solle zu Hause bleiben. Man solle grundsätzlich Abstand zu anderen Menschen wahren und eine Schutzmaske tragen.Nach den neuen Regelungen werden öffentliche Einrichtungen wie Nationalparks und Museen schrittweise wieder öffnen, anschließend Einrichtungen wie Baseballstadien und Konzerthallen.Die Seuchenkontrollbehörde mahnte trotz der Lockerung zur weiteren Wachsamkeit. Denn eine neue Corona-Welle könne das Land jederzeit heimsuchen.In Bezug auf eine eventuelle Senkung der zurzeit geltenden höchsten Corona-Warnstufe äußerte die Regierung, dass hierzu noch nichts feststehe.