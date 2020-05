USA erwarten von Südkorea Flexibiliät bei Verhandlungen über Truppenkosten

Photo : YONHAP News

Die USA erwarten von Südkorea mehr Flexibilität bei den Verhandlungen über die Truppenkosten.Die USA hätten sich sehr flexibel gezeigt, sagte der für Korea und Japan zuständige stellvertetende Außenminister Marc Knapper am Dienstag bei einer Veranstaltung des Zentrums für internationale und strategische Studien in Washington. Man erwarte auch von Südkorea mehr Flexibilität.Die Spitzen beider Staaten hätten jüngst miteinander gesprochen und beide Seiten würden weiterhin nach Möglichkeiten für Gespräche suchen. Doch habe die Covid-19-Pandemie Gespräche von Angesicht zu Angesicht schwierig gemacht. Auf Details wollte der Beamte nicht eingehen, da diese Informationen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien.Die USA hätten jedoch in Nordkorea-Angelegenheiten eng mit Südkorea und Japan zusammengearbeitet und untereinander Informationen über das Wiederauftauchen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un ausgetauscht.Der Fall habe einen Anlass zu einer guten und engen Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern gegeben, sagte der Beamte weiter.