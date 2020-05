BTS und Ehepaar Obama nehmen an Absolventenfeier auf YouTube teil

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS wird gemeinsam mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama und seiner Gattin bei einer Absolventenfeier auf YouTube auftreten.Laut ihrer Agentur Big Hit Entertainment und ausländischen Medienberichten wird die Gruppe an der Veranstaltung „Dear Class of 2020“ teilnehmen, die YouTube am 6. Juni (US-Zeit) ausrichten wird.Sie wird auf dem Kanal YouTube Originals gestreamt. Studenten und Oberschülern in der ganzen Welt soll zum Schul- oder Studienabschluss gratuliert werden, da sie wegen der Corona-Pandemie keine richtige Abschlussfeier hatten.Neben BTS und dem Ehepaar Obama sind Google-CEO Sundar Pichai, Lady Gaga, die jüngste Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai und weitere Persönlichkeiten dabei, die Gratulationsworte an die Absolventen richten.BTS werden mit anderen Künstlern außerdem auf einer virtuellen After-Party auftreten.