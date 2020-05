Hanbok-Uniformen werden an Schulen probeweise eingeführt

Photo : YONHAP News

Die Regierung will von der traditionellen koreanischen Tracht Hanbok inspirierte Schuluniformen einführen.Voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr oder spätestens ab kommendem Jahr können Schüler probeweise Hanbok-Uniformen tragen.Das Kulturministerium und das Bildungsministerium kündigten am Dienstag an, 20 Mittel- und Oberschulen auszuwählen, die Hanbok-Uniformen probeweise einführen würden. Bewerbungen von Schulen hierfür würden vom 6. bis 29. Mai entgegengenommen.Beide Ministerien hatten im Februar letzten Jahres eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der sich Schuluniformen im Hanbok-Stil verbreiten sollen. Im Anschluss an einen Design-Wettbewerb und das Sammeln von Meinungen unter Mitarbeitern der Erziehungsämter wurde das Design für 53 verschiedene Uniformen entworfen.