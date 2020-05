133 Südkoreaner kehren mit Chartermaschine aus Ägypten zurück

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Südkoreanern kehrt mit einer Chartermaschine aus Ägypten zurück.Eine Chartermaschine von Egypt Air mit 133 Koreanern an Bord startete am Dienstag gegen 15.40 Uhr (Ortszeit) am Flughafen in Kairo.An Bord sind auch zwei ägyptische Angehörige von Koreanern, zwei Japaner und ein vierjähriges Mädchen aus Südsudan sowie dessen Vater. Das Mädchen wird sich in Südkorea einer Operation unterziehen.Die Flugkosten übernahmen die Passagiere selbst.Die ägyptische Regierung hatte am 18. März wegen der Corona-Pandemie Auslandsflüge ausgesetzt. Laut Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums am Montag wurden in Ägypten bisher 6.813 Corona-Infizierte bestätigt. 436 Menschen starben an den Folgen einer Corona-Infektion. Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen ist im Mai fast doppelt so hoch wie im April.