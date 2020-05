Koreanische Firma spendet Mosambik Covid-19-Testkits

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Firma hat koreanische Kits für 2.500 Covid-19-Tests an Mosambik gespendet.Das teilte die südkoreanische Botschaft in dem afrikanischen Land am Dienstag mit.Die Kits im Wert von 50 Millionen Won (40.800 Dollar) spendete Youngsan Glonet, das auch in Mosambik tätig ist.Mosambiks Gesundheitsminister Armindo Tiago bedankte sich am Montag bei einer Zeremonie anlässlich der Spende dafür.In Mosambik wurden bisher 80 Corona-Infizierte bestätigt. Es werden täglich 80 bis 150 Corona-Tests durchgeführt. Ziel ist es, die Anzahl der Tests auf 600 am Tag zu erhöhen. Hierfür ist das Land jedoch dringend auf internationale Hilfe angewiesen.