Südkorea meldet zwei neue Corona-Fälle – kein lokaler Fall

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Dienstag zwei neue Covid-19-Fälle nachgewiesen worden.Das ist die geringste Anzahl der täglichen Neuinfektionen seit der Meldung des 31. Infektionsfalls am 18. Februar, woraufhin es zu einer explosionsartigen Ausbreitung der Seuche im Land gekommen war.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention wurden die beiden neuen Fälle bei der Kontrolle am Flughafen erfasst. Damit sei die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land auf 10.806 angestiegen, 1.104 davon seien importierte Fälle.In Südkorea wurde somit den dritten Tag in Folge kein lokal übertragener Fall gemeldet. Zudem lag die Anzahl der täglichen Neuinfektionen den 19. Tag in Folge unter 20.Am Dienstag wurden 50 weitere Corona-Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher überstanden 9.333 Menschen, 86,4 Prozent aller Corona-Infizierten im Land, die Infektionskrankheit. Die Zahl der in Behandlung befindlichen Infizierten sank um 49 auf 1.218.Bislang starben 255 Corona-Patienten, die Sterberate beträgt 2,36 Prozent.