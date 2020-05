Piraten entführen vor Gabun sechs Fischer einschließlich eines Koreaners

Photo : YONHAP News

Sechs Besatzungsmitglieder einschließlich eines Südkoreaners von Fischereischiffen sind vor Gabun in Westafrika von Piraten entführt worden.Laut dem südkoreanischen Außenministerium wurden zwei Fischkutter und ihre Besatzung am Sonntag gegen 4.40 Uhr (Ortszeit) vor der Küste in der Nähe der gabunischen Hauptstadt Libreville von einer nicht identifizierten Gruppe überfallen. Sechs von den Besatzungsmitgliedern seien entführt worden, darunter ein Südkoreaner.Das Ressort unternehme in Kooperation mit der dortigen diplomatischen Vertretung Anstrengungen, um die Situation zügig unter Kontrolle zu bringen, sagte ein Beamter.Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AFP über den Zwischenfall berichtet. Zwei Fischkutter seien in der Nähe von Libreville von Piraten angegriffen worden. Drei Indonesier, zwei Senegalesen und ein Südkoreaner seien entführt worden, hieß es.