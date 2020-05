Ministerpräsident betont Wichtigkeit des Abstandsgebots

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat die Wichtigkeit des Abstandsgebots betont.Die Rückkehr in die Schulen und Wiederbelebung der Wirtschaft seien nur möglich, wenn die Abstands- und Hygieneregeln im Alltag eingehalten werden.Das sagte er heute, als er eine Sitzung der Katastrophenschutz-Zentrale leitete. Heute sei der erste Tag, an dem ein Abstandsgebot im Alltag gelte. Er sei einerseits nervös, aber andererseits auch voller Erwartung.Viele Experten hätten vor einer zweiten Corona-Infektionswelle gewarnt. Doch es sei an der Zeit, die Kapazitäten für Quarantäne und einen verbesserten Schutz zu verstärken und das Reaktionssystem umzugestalten, um für Gefahren in der Zukunft gewappnet zu sein.Gleichzeitig sagte er aber auch, dass Südkorea die Infektionszahlen schneller in den Griff bekommen habe als andere Länder.