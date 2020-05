Wirtschaft Export von Agrarprodukten und Lebensmitteln trotz Corona-Pandemie gestiegen

Südkoreas Ausfuhren von frischen Agrar- und Viehzuchtprodukten sowie verarbeiteten Lebensmitteln sind dieses Jahr trotz der Corona-Pandemie gestiegen.



Laut dem Landwirtschaftsministerium wuchs das entsprechende Exportvolumen in den ersten vier Monaten um 3,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 2,38 Milliarden Dollar.



Die Kimchi-Exporte legten um 30,7 Prozent auf 45,1 Millionen Dollar zu. Das Ergebnis führte das Ressort darauf zurück, dass sich durch PR-Veranstaltungen für K-Food, koreanisches Essen, die Erkenntnis verbreitet habe, dass Kimchi eine gesundheitsfördernde fermentierte Nahrung sei.



Die Ausfuhren von Instant-Nudeln Ramyeon nahmen um 34,5 Prozent auf 194 Millionen Dollar zu.



In die USA wurde 35,3 Prozent mehr exportiert. Die Ausfuhren in die Region des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN wuchsen um 3,8 Prozent, die in die Europäische Union um 11,1 Prozent.