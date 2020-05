Außenminister Südkoreas und der USA diskutieren telefonisch über Corona-Lage

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat heute in einem Telefongespräch mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo über die Covid-19-Lage und bilaterale Angelegenheiten diskutiert.Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, habe Pompeo Südkorea dazu gratuliert, die Parlamentswahlen erfolgreich abgehalten zu haben. Er habe sich für die Weitergabe von Südkoreas Erfahrungen und enge Kooperation in Bezug auf Covid-19 bedankt.Kang habe geäußert, dass Südkorea seine Erfahrungen im Kampf gegen Covid-19 mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich den USA teilen wolle, hieß es.Wie verlautete, hätten beide Minister auch über anstehende Angelegenheiten zwischen Südkorea und den USA gesprochen, darunter die Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten.Sie hätten die Ansicht geteilt, dass beide Länder in ihren Beziehungen die Kooperation in eine für beide Seiten vorteilhafte Richtung vertieft hätten. Sie hätten vereinbart, auf der Grundlage ihres festen Bündnisses die bilaterale Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten einschließlich der Reaktion auf Covid-19 zu verstärken, hieß es weiter.