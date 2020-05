Moon bedankt sich bei Bürgern für bisherige Pandemie-Bekämpfung

Photo : YONHAP News

Für die bisherige erfolgreiche Bekämpfung der Corona-Pandemie hat sich Präsident Moon Jae-in bei den Bürgern bedankt.Dies sei ein Ergebnis der Anstrengungen aller Bürgerinnen und Bürger, schrieb Moon in sozialen Netzwerken. Er wies darauf hin, dass es den dritten Tag in Folge keine lokalen Neuinfektionen mehr gebe.Angesichts des gestrigen Baseball-Saison-Starts und Fußball-Saisonstarts am 8. Mai sagte Moon, man werde erfahren, wie man in Harmonie zwischen dem Alltag und der Seuchenbekämpfung den Sport genießen könne.Moon bat zudem die Bevölkerung um die weitere soziale Distanzierung trotz der heute begonnenen neuen Normalität.