Börse in Seoul legt 1,76 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch 1,76 Prozent zugelegt.Der Leitindex Kospi ging bei einem Stand von 1.928,76 Zählern aus dem Handel.Die Anleger würden nach Einschätzung von Analysten auf eine Erholung nach dem Hochfahren der Volkswirtschaften weltweit wetten.Angesichts Anstrengungen in vielen Ländern bei der Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 und dem Hochfahren der Wirtschaft nach dem Lockdown würde die Rezessionsangst geringer, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.