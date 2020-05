Samsung-Vizevorsitzender Lee Jae-yong entschuldigt sich für Regelverstöße

Photo : YONHAP News

Der Samsung-Vizevorsitzende Lee Jae-yong hat sich für Regelverstöße im Zusammenhang mit der Übernahme der Führung der Unternehmensgruppe entschuldigt.Lee verlas am Mittwoch in der Firmenzentrale in Seoul eine Entschuldigung. An die Öffentlichkeit gerichtet sagte er, dass Samsung im Prozess der Entwicklung zu einem führenden Weltunternehmen zeitweise den Erwartungen der Menschen nicht gerecht geworden sei.Der de facto-Chef der Samsung-Gruppe räumte ein, dass sein Unternehmen Enttäuschung und Sorgen bereitet habe, indem Gesetze und moralische Vorgaben nicht gründlich eingehalten worden seien. Jedoch ging er auf die begangenen Verstöße nicht näher ein. Er versprach aber, keine weiteren Kontroversen im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge mehr verursachen zu wollen. Auch wolle er seinen eigenen Kindern keine geschäftsführenden Aufgaben übertragen.Lee entschuldigte sich außerdem für Konflikte im Zusammenhang mit Arbeitnehmerinteressen. Er fühle sich für die Vorfälle verantwortlich.Der Unternehmenserbe hatte seine Entschuldigung ursprünglich am 11. April vortragen wollen, doch war der Termin wegen des Covid-19-Ausbruchs verschoben worden.Im März hatte der Compliance-Ausschuss des Technologiegiganten schändliche Vorfälle im Zusammenhang mit der Erlangung der Kontrolle über den Konzern festgestellt. Der Unternehmenserbe solle sich daher binnen eines Monats dafür entschuldigen, hatte es geheißen.