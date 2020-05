Interne Aufsichtsstelle von Samsung befasst sich mit Entschuldigung von Lee Jae-yong

Photo : YONHAP News

Die interne Aufsichtsstelle der Samsung-Gruppe will sich mit der öffentlichen Entschuldigung des Vizechefs Lee Jae-yong befassen.Der siebenköpfige Compliance-Ausschuss, der von einem ehemaligen Richter geleitet wird, will überprüfen, ob Lee mit seiner Entschuldigung am Mittwoch allen Forderungen des Gremiums nachgekommen war.Der Ausschuss hatte im März gefordert, dass Lee sich für Regelverstöße entschuldigen und Maßnahmen für eine verbesserte Kultur der Rechtstreue im Unternehmen vorstellen solle. Falls notwendig, könne der Ausschuss Folgemaßnahmen beschließen.Der 51-jährige Samsung-Erbe hatte sich mit einer Verbeugung bei der Öffentlichkeit entschuldigt, weil das Unternehmen mit verschiedenen Regelverstößen Enttäuschung und Sorge bereitet habe.