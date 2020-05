Geheimdienst: Nordkorea testet vermutlich Auswurf einer U-Boot-Rakete am Boden

Photo : KBS News

Laut dem südkoreanischen Geheimdienst hat Nordkorea jüngst vermutlich den Auswurf einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) am Boden getestet.Das berichtete der Nachrichtendienst NIS am Mittwoch dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss. Nordkorea hatte letztes Jahr auf seiner Werft in Sinpo eine SLBM unter Wasser abgefeuert.Diesmal sei vermutlich ein Test zur Leistungsverbesserung der Rakete am Boden erfolgt, hieß es.Nach weiteren Angaben werden auf der Werft in Sinpo immer wieder Geräte für den SLBM-Auswurf unter Wasser entdeckt.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North hatte zuvor auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Nordkorea im April auf der Werft den Auswurf einer Raketenattrappe getestet habe.Für die Entwicklung einer SLBM erfolgen gewöhnlich Auswurftests am Boden und unter Wasser und dann ein Abschuss von einem U-Boot aus.Nordkorea hatte im Oktober letzten Jahres den Auswurf seiner SLBM Pukguksong-3 unter Wasser getestet. Damals wurde die Rakete von einem Frachtkahn aus abgefeuert.