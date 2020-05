Regierung will 930.000 Freiberuflern und Selbstständigen 1,5 Millionen Won Corona-Zuschuss zahlen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat konkrete Kriterien für einen Anspruch auf Corona-Hilfe von Freiberuflern und Selbstständigen festgelegt.Finanzminister Hong Nam-ki gab heute bei einer Regierungssitzung detaillierte Umsetzungspläne für ein Soforthilfe-Programm für Beschäftigungsstabilisierung bekannt.Mögliche Nutznießer sind Menschen in speziellen Beschäftigungsverhältnissen, Freiberufler, in einem unbezahlten Urlaub Befindliche sowie Selbstständige, die nicht in der Arbeitslosenversicherung sind. Für den Erhalt des Zuschusses soll das Haushaltseinkommen 100 Prozent des mittleren Einkommens unterschreiten, das eigene Jahreseinkommen unter 50 Millionen Won oder der Jahresumsatz unter 150 Millionen liegen. Eine weitere Voraussetzung ist ein Einkommens- oder Umsatzrückgang von mindestens 25 Prozent.Sind diese Bedingungen erfüllt, kann drei Monate lang ein Zuschuss in Höhe von 500.000 Won (407 Dollar) im Monat bezogen werden.Hong rechnet mit etwa 930.000 Nutznießern. Für die Auszahlung werden 1,5 Billionen Won (1,2 Milliarden Dollar) eingesetzt.