Südkorea will ausländischen Veteranen des Koreakriegs Schutzmasken spenden

Photo : YONHAP News

Südkorea will ausländischen Veteranen des Koreakriegs Mundschutzmasken spenden.Den Plan teilte das Komitee für Gedenkveranstaltungen anlässlich des 70. Jahrestags des Koreakriegs am Donnerstag mit.Masken würden Veteranen aus 22 Ländern geschickt, die im Koreakrieg unter der Flagge der Vereinten Nationen für Südkorea gekämpft hatten. Damit wolle das Land seinen Dank für ihre Aufopferung und Beiträge im Koreakrieg übermitteln, hieß es.Alle 22 Länder hätten Schwierigkeiten wegen Covid-19. Die Kriegsveteranen seien im Schnitt 88 Jahre alt und anfällig für das Virus. Daher sei die Versorgung mit Masken sehr dringend, hieß es weiter.Südkorea will insgesamt eine Million Masken zur Verfügung stellen. An die USA, aus denen über 90 Prozent der Kriegsteilnehmer stammen, werden 500.000 Masken geliefert. Weitere 500.000 Masken werden den restlichen Ländern abhängig von der Teilnehmerzahl und der Zahl der Corona-Infizierten verteilt.Während des Koreakriegs hatten 16 Länder einschließlich der USA in Gefechten mitgekämpft und sechs Länder medizinische Hilfe geleistet. Von 1,95 Millionen entsandten Soldaten fielen 37.902 Menschen und 103.460 wurden verletzt.