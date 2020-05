US-Außenminister wiederholt Behauptung über Herkunft von Coronavirus aus chinesischem Labor

US-Außenminister Mike Pompeo hat seine umstrittene Behauptung wiederholt, dass das neue Coronavirus seinen Ursprung in einem Labor in Wuhan habe.Es gebe signifikante Beweise hierfür, wenngleich die USA hierüber keine Gewissheit hätten, habe Pompeo laut Reuters und anderen Medien am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Außenministerium gesagt.US-Geheimdienste würden weiterhin daran arbeiten, den Ursprung des Virus zu klären.Der Chefdiplomat kritisierte China dafür, keine Informationen über Covid-19 weiterzugeben. Hunderttausende von Todesfällen weltweit hätten vermieden werden können, sagte er.Der Minister hatte auf eine Aussage der Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying reagiert, wonach er keine Beweise vorlegen könne, da er keine habe.Am Sonntag hatte Pompeo dem US-Sender ABC gesagt, es gebe enorme Beweise für eine Herkunft im Institut für Virologie in Wuhan.