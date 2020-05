Usbekistan verspricht Bemühungen für stärkere wirtschaftliche Kooperation mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Usbekistan hat Südkorea für die Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 gedankt und Bemühungen um bessere Ergebnisse der wirtschaftlichen Kooperation versprochen.Die entsprechende Äußerung machte Usbekistans neuer Vizepremierminister Sardor Urmuzakov in einer Videokonferenz mit Südkoreas Vizeministerpräsident und Finanzminister Hong Nam-ki am Mittwoch. Südkorea hatte Usbekistan Covid-19-Diagnosekits im Wert von 250.000 Dollar gespendet und zwei medizinische Experten geschickt.Beide Seiten diskutierten über konkrete Kooperationsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen, darunter Handel, Investitionen und öffentliche Entwicklungszusammenarbeit. Sie vereinbarten, im Kampf gegen Covid-19 aktiv zu kooperieren.Der usbekische Vizepremier versprach eine aktive Zusammenarbeit, damit sich mehr südkoreanische Unternehmen an Infrastrukturprojekten in seinem Land beteiligen können. Beide Seiten vereinbarten, zügig eine gemeinsame Studie über ein eventuelles bilaterales Freihandelsabkommen abzuschließen.Die südkoreanische Regierung beschloss, für Usbekistans Beitritt zur Welthandelsorganisation zu kooperieren und im Rahmen einer öffentlichen Entwicklungskooperation dessen Projekt für eine elektronische Handelsplattform zu unterstützen.