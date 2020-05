IU erobert mit Kollabo-Song mit Suga iTunes-Charts in weltweit 59 Regionen

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sängerin IU hat mit ihrem in Kooperation mit dem BTS-Mitglied Suga produzierten Lied die iTunes-Charts in vielen Ländern erobert.Laut ihrer Agentur rangierte die am Mittwoch veröffentlichte Digital-Single „Eight“ auf Platz eins in den Charts iTunes Top Songs in weltweit 59 Regionen, darunter den USA, Frankreich, Singapur, Neuseeland und Finnland.Das Lied landete unmittelbar nach der Veröffentlichung auch in den Hitlisten führender Musik-Streaming-Dienste in Südkorea wie Melon und Genie auf Platz eins.Suga wirkte als Ko-Produzent und mit einer Rap-Einlage mit.