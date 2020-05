Vier Corona-Neuinfektionen gemeldet – erster Fall lokaler Übertragung seit vier Tagen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist erstmals seit vier Tagen ein lokal übertragener Covid-19-Fall gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention wurden am Mittwoch vier neue Corona-Fälle bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land betrage nun 10.810.Drei von den vier Neuinfektionen sind importierte Fälle. Ein Fall davon wurde bei der Kontrolle am Flughafen entdeckt, zwei weitere in Daejeon und der Provinz Nord-Chungcheong.Die erste lokal erworbene Infektion seit vier Tagen wurde in der Provinz Gyeonggi nachgewiesen. Die Provinzverwaltung gab die Symptome und Bewegungsrouten des Patienten auf ihrer Webseite bekannt.Bisher wurden 1.107 importierte Corona-Fälle in Südkorea bekannt. 90,4 Prozent von ihnen sind südkoreanische Staatsbürger.