Korean Air will im Juni Flüge nach Nordamerika und Südostasien wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

Korean Air will die infolge der Corona-Pandemie ausgesetzten Auslandsflüge im Juni zum Teil wieder aufnehmen.Nach Branchenangaben kündigte die koreanische Fluggesellschaft auf ihrer Webseite an, ab 1. Juni 32 der insgesamt 110 Auslandsstrecken zu betreiben. Es würden wöchentlich 146 Flüge angeboten.Derzeit bietet Korean Air wöchentlich 55 Flüge auf 13 Auslandsstecken an.Ein Mitarbeiter der Airline bezeichnete die Entscheidung als vorsorgliche Maßnahme für einen möglichen Nachfrageanstieg nach der Beruhigung der Lage um Covid-19 in einzelnen Ländern.Im Falle der Routen nach Nord- und Südamerika werden die Flugverbindungen nach Washington, Seattle, Vancouver und Toronto 50 Tage nach der Aussetzung wieder aufgenommen.Die Zahl der Flüge nach und von Paris und London wird erhöht, die gestoppten Flüge nach und von Amsterdam und Frankfurt werden wieder angeboten.Auch die Strecken nach Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Yangon (Rangun), Singapur und Kuala Lumpur werden wieder bedient.