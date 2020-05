Bericht: ASP bei Wildschweinen aus Nordkorea über die Grenze gelangt

Photo : YONHAP News

Laut einer Studie ist das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP), von der viele Wildschweine in Südkorea betroffen waren, zuerst ins Grenzgebiet nahe der demilitarisierten Zone (DMZ) eingeschleppt worden.Entsprechende Zwischenergebnisse der epidemiologischen Untersuchungen zu den ASP-Fällen bei Wildschweinen veröffentlichte das Nationalinstitut für Umweltforschung am Donnerstag.Dabei wurden 585 ASP-Fälle bei Wildschweinen untersucht, die nach der Bestätigung des ersten Falls im Kadaver eines Wildschweins im Oktober letzten Jahres gemeldet wurden.Laut Ergebnissen von Genanalysen handelt es sich bei dem Virus in allen über 500 Fällen um den Genotyp II. Das ist derselbe Genotyp wie der ASP-Erreger, der in Osteuropa ausbrach und in Russland und China grassiert.