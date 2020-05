Kultur Isang Yun-Wettbewerb 2020 beginnt Ende Oktober in Tongyeong

Der Internationale Isang Yun-Wettbewerb, ein Musikwettbewerb zum Gedenken an den renommierten Komponisten Yun Isang, wird dieses Jahr Ende Oktober eröffnet.



Die Stiftung Tongyeong International Music Foundation teilte mit, dass der Wettbewerb vom 31. Oktober bis 8. November in Tongyeong in der Provinz Süd-Gyeongsang stattfinde.



In diesem Jahr findet der Wettbewerb in der Kategorie Geige statt. Der jährliche Wettbewerb wird abwechselnd in den Disziplinen Violine, Cello und Klavier ausgetragen.



Wer zwischen dem 1. November 1990 und dem 31. Oktober 2005 geboren wurde, kann unabhängig von der Nationalität daran teilnehmen.



Der Isang Yun-Wettbewerb wurde 2003 eingeführt und trat als erster Wettbewerb in Südkorea dem Weltverband der Internationalen Musikwettbewerbe (WFIMC) bei.