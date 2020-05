Regierung plant im Rahmen ihres New Deal-Projekts Ausbau digitaler Infrastruktur und verstärkte Datennutzung

Photo : YONHAP News

Die Regierung will im Rahmen der angestrebten koreanischen Version des „New Deal“ den Schwerpunkt auf drei Gebiete legen.Das seien der Aufbau neuer digitaler Infrastruktur, die Förderung kontaktloser Dienstleistungen und die Digitalisierung vorhandener Infrastruktur, gab das Finanzministerium am Donnerstag bekannt.Diesbezüglich wolle die Regierung zehn vorrangige Aufgaben in Angriff nehmen, darunter die Datensammlung, einen frühzeitigen Aufbau der 5G-Infrastruktur und die Erweiterung der Datengrundlage für die künstliche Intelligenz sowie deren Infrastruktur. Dadurch wolle sie die Wirtschaftsstruktur verbessern und langfristig gesicherte Arbeitsplätze schaffen, hieß es.In Bezug auf den Aufbau der digitalen Infrastruktur will die Regierung in sechs Bereichen, darunter öffentlicher Sektor, Finanzbranche und Medizin, die verstärkte Freigabe von Daten und deren intensivere Nutzung ermöglichen.Für eine bessere Nutzung der KI will die Regierung Big Data für Lernzwecke frühzeitig sammeln und Fachkräfte ausbilden lassen. Dadurch solle die KI-Konvergenz in der Industrie verbessert werden.