Corona-Infizierter aus Gyeonggi besucht Klubs in Seoul

Photo : KBS News

In Südkorea ist erstmals seit vier Tagen eine lokal erworbene Covid-19-Infektion bestätigt worden.Der Fall ist besonders alarmierend, weil der Infizierte aus Yongin in der Provinz Gyeonggi auch Klubs in Seoul besucht hatte.Der Seouler Stadtteil Yongsan teilte mit, es würden epidemiologische Untersuchungen stattfinden, weil der Patient aus Yongin viele Orte in Yongsan, darunter Klubs in Itaewon, besucht habe.Die Regierung warnte, dass es immer wieder Corona-Fälle gebe, in denen der Übertragungsweg unklar sei. Sie mahnte zur Einhaltung der Regeln für das Abstandhalten im Alltagsleben.Die Seuchenkontrollbehörde überprüft nach eigenen Angaben im Vorfeld des Elterntags am 8. Mai Maßnahmen für Videotreffen zwischen Bewohnern von Pflegeheimen und Angehörigen.