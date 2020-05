Politik Börse in Seoul schließt schwächer

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag schwächer geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,3 Prozent auf 1.922,97 Zähler.



Grund waren Sorgen wegen der Rekordzahl von Entlassungen in den USA. Dort waren im Zuge der Coronakrise im letzten Monat 20,2 Millionen Job weggefallen.



Die EU-Kommission teilte unterdessen mit, dass die EU-Wirtschaft dieses Jahr um 7,4 Prozent schrumpfen werde.



Laut Analysten hätten auch die wieder zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA den Markt belastet.