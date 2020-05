Bildungsministerium will in Coronakrise Heimunterricht weitgehend erlauben

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium will in der Coronakrise den Heimunterricht weitgehend erlauben.Homeschooling solle möglich sein und werde wie ein Schulbesuch anerkannt, solange die zweithöchste oder höchste Stufe des vierstufigen Covid-19-Warnsystems gelte. Zurzeit gilt noch die höchste Warnstufe "ernsthaft".Das Ministerium veröffentlichte am Donnerstag Richtlinien zum Schulbesuch. Diese waren nach Diskussionen mit den Bildungsbehörden der 17 Provinzen und provinzfreien Städte beschlossen worden.Das Ministerium hatte am Montag die schrittweise Rückkehr in die Schulen ab dem 13. Mai angekündigt. Zunächst sollen die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge der Oberschulen wieder in den Unterricht kommen. Einige Eltern und Schüler fordern jedoch, angesichts einer weiterhin latenten Bedrohung durch das Coronavirus selbst über den Schulbesuch entscheiden zu dürfen.Die neuen Richtlinien werden dahingehend interpretiert, dass dieser Forderung stattgegeben wurde.