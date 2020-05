Innerkoreanisches Nordkorea kritisiert südkoreanische Militärübung im Westmeer

Nordkorea hat eine jüngst im Westmeer abgehaltene südkoreanische Militärübung kritisiert.



Das sei in Bezug auf die innerkoreanische Militärübereinkunft ein Rückschritt, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Streitkräfte in einer von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme. Die Übung stelle den Höhepunkt militärischer Konfrontationen dar.



Die Kritik bezog sich auf die gemeinsame Übung der südkoreanischen Luftwaffe und Marine zur Verteidigung der grenznahen Inseln im Westmeer, die am Mittwoch stattfand.



Der Sprecher sagte, dass die Übung über und im Westmeer stattgefunden habe, wo es früher zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Süd- und Nordkorea gekommen sei. Dabei sei von ungewöhnlichen Anzeichen in Nordkorea und einer Provokation durch Nordkorea ausgegangen worden.



Das südkoreanische Militär habe bei der Übung Nordkorea als Feind bezeichnet. Das stelle eine schwerwiegende Provokation dar, die keinesfalls übersehen werden könne. Darauf müsse Nordkorea eine erforderliche Reaktion zeigen, hieß es weiter.



Die Übung war für eine bessere Reaktion auf feindliche Provokationen gedacht. Dabei kamen etwa 20 Flugzeuge der Luftwaffe, darunter F-15K- und KF-16-Kampfjets, sowie Kriegsschiffe der zweiten Marineflotte zum Einsatz.