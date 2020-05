Militär hebt wegen Corona-Krise verhängte Urlaubssperre für Soldaten auf

Photo : YONHAP News

Die wegen der Covid-19-Ausbreitung verhängte Urlaubssperre für die Soldaten ist aufgehoben worden.Im Einklang mit der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen und des nun geltenden Abstandsgebots im Alltagsleben könnten die Soldaten ab heute wieder Urlaub nehmen, teilte das Verteidigungsministerium mit.Das Verteidigungsministerium hatte am 22. Februar eine Urlaubs- und Ausgangssperre sowie ein Besuchsverbot verhängt, um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den Reihen der Streitkräfte einzudämmen.Die Übernachtung außerhalb der Kaserne und der Empfang von Besuchern werden abhängig von eventuellen Corona-Neuinfektionen in den Truppen und der Verbreitung in der Gesellschaft erst später wieder schrittweise zugelassen.Auch die Ausgangsbeschränkungen für Offiziere und Unteroffiziere gelten nun nicht mehr.Das Ressort begründete die Entscheidung damit, dass seit Ende April, als Ausgänge wieder erlaubt wurden, keine Neuinfektion bei den Streitkräften gemeldet wurde. Die Corona-Situation stabilisiere sich, die Zahl der neu erfassten Infektionsfälle liege bei rund zehn am Tag.