Politik Südkorea testete neue ballistische Rakete, ein Start fehlgeschlagen

Südkorea hat eine neue ballistische Rakete getestet.



Wie eine Quelle in Regierungskreisen berichtete, sei im letzten Monat auf dem Anheung-Startplatz in Taean an der Westküste die Rakete Hyunmoo-4 getestet worden. Den Test habe die staatliche Behörde für Rüstungsentwicklung durchgeführt.



Von den zwei Starts sei jedoch einer fehlgeschlagen.



Die neue Rakete soll über eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern verfügen und bis zu zwei Tonnen Nutzlast transportieren können.



Mit der Entwicklung der Rakete war 2017 begonnen worden. Anlass war eine Änderung von Richtlinien Südkoreas und der USA, aufgrund der Südkorea die Stationierung von ballistischen Raketen mit höherer Nutzlast erlaubt ist.