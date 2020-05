Kim Jong-un übermittelt Xi Jinping mündliche Botschaft zu Covid-19

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping eine mündliche Botschaft zu Chinas Erfolg bei der Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 übermittelt.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Kim habe darin Xi dazu gratuliert und hochgeschätzt, dass dieser die Siegchance im Krieg gegen die beispiellose Epidemie ergriffen habe und die Situation strategisch und taktisch kontrolliere.Kim habe gesagt, dass er sich über den Erfolg in China so freue, als wäre dies Nordkoreas eigene Angelegenheit. Er habe außerdem Xi gute Gesundheit gewünscht, hieß es.Es wurde nicht bekannt, wann und wie die Botschaft an Xi übermittelt worden sei.Kim hatte vor drei Monaten ein persönliches Schreiben an Xi geschickt.