Kim Tae-nyeon ist neuer Fraktionschef der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat Kim Tae-nyeon zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt.Der viermal ins Parlament gewählte Abgeordnete erhielt in der Abstimmung am Donnerstag 82 von insgesamt 163 Stimmen. Er sicherte sich damit die absolute Mehrheit, was die zunächst erwartete Stichwahl gegen Jeon Hae-cheol unnötig machte.Kim war als Vizevorsitzender des Planungs- und Beratungsgremiums für Staatsgeschäfte der Moon Jae-in-Regierung in ihrer Anfangsphase tätig und arbeitete auch als Chef des Politikkomitees der Partei.Nach der Wahl versprach Kim, sich für die Überwindung der Wirtschaftskrise infolge von Covid-19 einzusetzen.