Südkoreas Profi-Fußballliga startet in neue Saison

Photo : KBS News

Die südkoreanische Profi-Fußballliga K League startet heute in die neue Saison.Die K League 1, die erste Liga, feiert um 19 Uhr mit dem Spiel zwischen dem letztjährigen Meister Jeonbuk Hyundai Motors und den Suwon Samsung Bluewings in Jeonju den Saisonstart.Inmitten der Corona-Pandemie wurde der Saisonbeginn verschoben. Für den verzögerten Start wurden gründliche Maßnahmen getroffen. 1.142 Personen, darunter alle Spieler und Trainer, wurden im April auf das neuartige Coronavirus getestet. Das Ergebnis fiel bei allen Getesteten negativ aus.Am Vortag und am Tag eines Spiels werden die Teams einer Fieberkontrolle unterzogen. Auch beim Eintritt ins Stadion erfolgt eine Messung der Körpertemperatur. Im Stadion gilt außer auf dem Spielfeld eine Maskenpflicht.Angesichts der Besorgnis über eine Corona-Infektion finden die Spiele zunächst ohne Publikum statt.Das Eröffnungsspiel wird in 17 Ländern einschließlich Deutschlands und Australiens live im Fernsehen übertragen. Daneben wird die Partie auch auf YouTube weltweit zu sehen sein.