Internationales Südkoreaerin zu Frankreichs bester Lockdown-Köchin gekürt

Eine Südkoreanerin ist von einem angesehenen französischen Gastroportal zur besten Köchin während des Lockdown gewählt worden.



Le Fooding teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass die Jury die 31-jährige Illustratorin Park Sae-han in Straßburg zur Gewinnerin gekürt habe.



Le Fooding veranstaltete den Wettbewerb, nachdem in Frankreich wegen der Corona-Pandemie landesweit ein Lockdown verhängt worden war. Die Jury wählte anhand der vorgelegten Fotos, Videos und Rezepte die besten zu Hause gekochten Gerichte aus.



Park und ihr Partner stellten eine Mahlzeit mit Kimchi und koreanischen Beilagen aus Fleisch und verschiedenem Gemüse vor.