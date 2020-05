Nationales Südkorea meldet zwölf neue Covid-19-Fälle

In Südkorea sind erstmals seit fünf Tagen wieder über zehn neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.



Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Donnerstag zwölf Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land kletterte somit auf 10.822.



Elf von den zwölf Neuinfektionen sind importierte Fälle. Ein weiterer Fall stellt eine lokal erworbene Infektion dar. Einen Tag zuvor war erstmals seit vier Tagen wieder eine lokale Übertragung nachgewiesen worden.



Am Donnerstag wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten beträgt unverändert 256.



65 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher erholten sich 9.484 Patienten von der Epidemie, während 1.082 Infizierte noch medizinisch behandelt werden.