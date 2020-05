Politik First Ladies Südkoreas und Deutschlands führen Telefongespräch über Covid-19

Kim Jung-sook, Ehefrau von Präsident Moon Jae-in, hat am Donnerstag mit Elke Büdenbender, Ehefrau des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, ein Telefongespräch geführt.



Beide First Ladies hätten über die Reaktion auf Covid-19 gesprochen, teilte der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes in Seoul, Yoon Jae-kwan, am Freitag mit.



Beide Frauen teilten in ihrem 70-minütigen Gespräch die Ansicht, dass negative Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Frauen auf ein Minimum begrenzt werden sollten. Sie sprachen außerdem über Bemühungen ihrer Regierungen um gleiche Bildungschancen und die Verhinderung häuslicher Gewalt als Folge der Corona-Einschränkungen.



Büdenbender würdigte, dass Südkorea in der Corona-Krise ein Vorbild für die Welt geworden sei. Südkoreas vorbildliche Reaktion habe Deutschland sehr geholfen, sagte sie.



Kim wies auf die Wichtigkeit der internationalen Solidarität und Kooperation im Kampf gegen Covid-19 hin. Sie äußerte sich besorgt über Rassendiskriminierung in einigen Ländern und Regionen. Zugleich bat sie Büdenbender um Interesse an der Sicherheit der Südkoreaner in Deutschland.



Büdenbender betonte, dass Rassendiskriminierung entschieden beseitigt werden sollte, und versprach Unterstützung für die Südkoreaner in ihrem Land.