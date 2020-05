Seoul meldet elf neue Corona-Fälle im Zusammenhang mit Klubs in Itaewon

Photo : YONHAP News

In Seoul sind elf neue Corona-Fälle im Zusammenhang mit Klubs in Itaewon bestätigt worden.Es handelt sich um die Klubs, die der 66. Infizierte in Yongin in der Provinz Gyeonggi in der Nacht von Freitag auf Samstag besucht hatte. Er wurde am Mittwoch als erster lokaler Infektionsfall seit vier Tagen in Südkorea gemeldet.Die Seouler Stadtverwaltung teilte am Freitag mit, dass sich bisher 114 Besucher der Diskotheken freiwillig auf das Coronavirus testen ließen.Elf von ihnen wurden positiv getestet, bei 97 Personen fiel der Test negativ aus. Sechs warten noch auf das Ergebnis.Während der letzten Feiertage besuchten laut Informationen rund 1.500 Menschen diese Klubs.Bürgermeister Park Won-soon sagte, dass Daten der Überwachungskameras vor Ort und die Besucherlisten überprüft würden. Er mahnte Klubbesucher zur besonderen Vorsicht und warnte, eventuell ein Versammlungsverbot für stark frequentierte Einrichtungen wie Diskotheken anordnen zu können.Auch am Arbeitsplatz des Patienten in Yongin wurde ein Infektionsfall bestätigt. Daraufhin ließ die Verwaltung der Stadt Seongnam die Büros im Stockwerk des dortigen Firmengebäudes desinfizieren, wo der Mann arbeitet. 43 Mitarbeiter im selben Stock wurden unter Selbstquarantäne gestellt und getestet.