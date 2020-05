Insgesamt 15 lokale Übertragungen des Coronavirus seit Bestätigung einer Infektion in Yongin

Photo : YONHAP News

Als Folge eines am Mittwoch gemeldeten Corona-Falls in Yongin in der Provinz Gyeonggi sind weitere Infektionsfälle bekannt geworden.Bisher wurden 14 Infizierte unter den Kontaktpersonen des 29-jährigen Patienten aus Yongin entdeckt.Vizegesundheitsminister Kim Kang-lip teilte am Freitag vor der Presse mit, dass inzwischen 15 Infizierte gemeldet worden seien. Im Zuge der Untersuchungen zu Kontaktpersonen des Patienten aus Yongin sei neben einem Bekannten aus Anyang bei 13 weiteren Personen eine Infektion bestätigt worden.Zwölf von ihnen hätten dieselben Diskotheken in Seoul besucht, die der Patient aus Yongin während der letzten Feiertage besucht habe. Zu ihnen zählten drei Ausländer und ein Soldat. Es sei sehr wahrscheinlich, dass weitere Infektionsfälle bestätigt würden. Die Seuchenkontrollbehörde handele gemeinsam mit den Gebietskörperschaften zügig, hieß es.Wer die betroffenen Klubs im Seouler Yongsan-Viertel in der Nacht von Freitag auf Samstag zur selben Zeit wie der Patient aus Yongin besucht habe, sollte zu Hause bleiben und auf Symptome bei sich selbst achten, forderte Kim.