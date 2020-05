Zahl der neuen Corona-Infektionsfälle in Südkorea auf 34 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die tägliche Zahl der neuen Corona-Infektionsfälle in Südkorea ist erstmals seit vier Wochen wieder auf über 30 gestiegen.Angaben der Zentrale für Krankheitskontrolle und -prävention zufolge sind am gestrigen Samstag 34 neue Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die gesamte Zahl der Corona-Infektionen auf 10.874.26 der neuen Fälle sind lokale und acht importierte Ansteckungsfälle. Die meisten lokalen Infektionsfälle stehen offenbar im Zusammenhang mit der Infektionsausbreitung unter Diskothekenbesuchern in Seoul. 14 der insgesamt 26 Infektionsfälle wurden in der Hauptstadt Seoul registriert.Im Zusammenhang mit Diskotheken in Itaewon in Seoul sind über 30 Infektionsfälle bestätigt worden. Die Behörde rechnet mit einem weiteren Anstieg der Neuinfektionen, weil die Personalien vieler Gäste, darunter auch von Ausländern, nicht bekannt sind und sich daher die Verfolgung der symptomfreien Infizierten schwierig gestaltet.Seouls Bürgermeister Park Won-soon hat gestern ein Versammungsverbot für die über 2.000 Vergnügungsbetriebe, darunter Diskotheken und Tanz-Cafés, angeordnet.