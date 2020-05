Präsident Moon kündigt allgemeine Erwerbstätigenversicherung an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Einführung einer allgemeinen Erwerbstätigenversicherung angekündigt.Dieser sollen alle Selbstständigen beitreten können, sagte Moon heute in seiner Rede zum dritten Jahrestag nach seinem Amtsantritt.In deren Mittelpunkt standen Maßnahmen für die Belebung der Wirtschaft. Südkorea solle sich in der Zeit nach dem Corona-Ausbruch zu einem weltweit führenden digitalen Kraftzentrum entwickeln. An der Spitze dieser Entwicklung sollten Venture-Unternehmen und Startups stehen.Für den vor kurzem vorgestellten New Deal kündigte Moon "präventive Investitionen" in die digitale Infrastruktur und für die Schaffung von vielen Arbeitsplätzen an.Der frühe Aufbau der 5G-Infrastruktur und einer Infrastruktur für die Sammlung und Nutzung von Daten würden als nationale Projekte vorangetrieben. Dienstleistungen ohne physischen Kontakt auf den Gebieten Gesundheit, Bildung und Handel würden verstärkt gefördert.Auch kündigte der Präsident an, die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) zur Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention aufwerten zu wollen.Zu Nordkorea sagte das Staatsoberhaupt, dass gemeinsam mit Südkorea auf das Ziel einer Lebens- und Friedensgemeinschaft hingearbeitet werden solle, indem für die menschliche Sicherheit kooperiert werde.In den verbleibenden zwei Amtsjahren wolle er sein Bestes tun, um Krisen in Chancen zu verwandeln und Südkorea den Weg zu einem führenden Land zu ebnen, sagte Moon weiter.