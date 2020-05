Südkorea stellt USA zwei Millionen Schutzmasken bereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat zwei Millionen Atemschutzmasken in die USA geschickt, um den Verbündeten im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen.Eine Frachtmaschine mit Masken an Bord startete am frühen Montagmorgen am Flughafen Incheon. Nach der Ankunft in den USA sollen diese an Krankenhäuser verteilt werden.Laut der südkoreanischen Regierung handelt es sich um eine Folgemaßnahme nach einem Telefongespräch zwischen den Präsidenten Moon Jae-in und Donald Trump im März. Trump hatte damals um die Lieferung medizinischer Güter gebeten.Aus dem Außenministerium hieß es, dass die Corona-Lage in Südkorea, das lokale Angebot und die Nachfrage nach Masken sowie die Notwendigkeit der Unterstützung eines Bündnispartners umfassend berücksichtigt worden seien.Die Regierung hatte am 7. Mai angekündigt, aus humanitären Gründen mehr Masken ins Ausland schicken zu wollen. Bei der Maskenspende an die USA handelt es sich um die erste Lieferung seit dieser Ankündigung.